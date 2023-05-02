Бызов Василий Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бызов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101170. БЫЗОВЪ, ВАСИЛІЙ ИЛЬИНЪ, 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Уфимск. у., в. и с. Дмитріевки; — Уфимск. О. С., 18 Апр. 911, 150, 152, 152¹ и 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Февр. 911 г. (1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 5 л.), арест. отд. 6 л. Исп. 4 Іюля, счит. ср. съ 16 Февр. 911. | 909 3112 169 М. | 905 45534 172 М.
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