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Лачутин Иосиф Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лачутин
Имя
Иосиф
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7939. ЛАЧУТИН ИОСИФ ИОСИФОВИЧ, 60 л., Морозовск. окр., Обливск. в., х. Артема. Н. С. 1 уч. Морозовск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св.3 г. Исп. 12 июня 923.

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