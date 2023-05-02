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Сафронычев Иван Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафронычев
Имя
Иван
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8774. САФРОНЫЧЕВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, 22 л., 6. Симбирск. у., Шумовск. в. Н. С. 3 уч. 6. г. Симбирска. Ст. 180 п. «а» и «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 сент. 923.

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