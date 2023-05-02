Турек Антон Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турек
- Имя
- Антон
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99365. ТУРЕКЪ, АНТОНЪ ВОЙЦѢХОВЪ, 22 л. К. Ленчицк. у., гм. Лесмержъ, д. Целестиновъ; — Петроков. О. С., 30 Нояб. 910, 13, 133, 9 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 119635, каторж. раб. 10 л. и 9 м. Исп. 14 Іюля 911, счит. ср. съ 5 Мая 909. | 908 27233 1647 У.
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