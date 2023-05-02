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Кузовков Алексей Власьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузовков
Имя
Алексей
Отчество
Власьевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7398. КУЗОВКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАСЬЕВИЧ, 55 л., Брянск. у., с. Иват. Гомельск. Губсуд. Ст. 110, лиш. св. 1 г. 10 м. 26 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 14 июня 923.

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