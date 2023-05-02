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Рязанцев Иван Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рязанцев
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
11317. Рязанцев Иван Сергеевич, 32 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Петровск. в., д. Савино. Ярославск. Губсуд. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 9 нояб. 926.

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