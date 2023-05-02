Харьков Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харьков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140761. ХАРЬКОВЪ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Елисаветград. у., Татаровск. в., д. Варваровки, 25 л.; — Елисаветград. О. С., 152, 13 и 3 ч. 1655 У., но сов. съ приг. Врем. Воен. С. въ г. Елисаветградѣ отъ 27 Февр. 908 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Іюля 909. | Въ 906 г. Елисаветград. О. С., за покуш. на вооруж. кражу — тюр. 1½ г.
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