Перевозкин Илья Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перевозкин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 539
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15144. ПЕРЕВОЗКИНЪ, ИЛЬЯ (ЭЛЬ-МИхель) Осиповъ (Іоселевъ). Мщ. г. Новгорода, 21 г., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 114. 9 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 6 уч. г. СПБ. отъ 25 Сент. 908 г. (за кражу,—тюр. 3½ м.), арест. отд, 1 г. Исп. 13 Нояб. 908. | 906 44692 169 М. | 906 13522 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.