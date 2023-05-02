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Колчин Евтихий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колчин
Имя
Евтихий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6291. КОЛЧИН ЕВТИХИЙ ЕГОРОВИЧ, 19 л., Ойратск. обл. Успенск. в., д. Биркля, Н. С. 2 уч. Ойратск. обл., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 12 ноября 923.

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