Банников Степан Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Банников
- Имя
- Степан
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45101. БАННИКОВЪ, СТЕПАНЪ МАКСИмовъ. К. Свіяжск. у., Юматовск. в., с. Русскаго Бурнашева, 54 л.; — З. Н. 1 уч. Свіяжск. у. (во 2 р.), 14¹, 16 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905. | 902 93895 169 М.
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