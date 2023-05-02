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Столярова Лукерья Максимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Столярова
Имя
Лукерья
Отчество
Максимовна
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
29228. СТОЛЯРОВА, ЛУКЕРЬЯ МАКСИМОВНА, 22 л. Гр. Новогрудск. у., Ястребинск. в., д. Мал.-Луки; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Хищение, пр. р. 6 м. Исп. 6 окт. 920.

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