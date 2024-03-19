Батунин Григорий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батунин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1733. БАТУНИНЪ, ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Швейцовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Липецк. у., Бутырск. в., д. Михайловки, 33 л.; — Г. С. 3 уч. г. Царицына, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 27 Окт. 908. | 906 621 180 М. | 95 61715 1655 У. | 902 60927 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 40093. | 97 81398 1655 У. | 94 24386 169 М.
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