Зиверт Франц Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зиверт
- Имя
- Франц
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82519. ЗИВЕРТЪ, ФРАНЦЪ КАРЛОВЪ, 48 л. К. Ишимск. у., Аромащевск. в., д. Максимовки, рд. Газенпот. у., въ в. и с. Ланденскомъ; — Тобольск. О. С., 8 Марта 911, 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 21 Мая 911. | 907 81127 169 М. | 900 92620 1653 У. | 903 86392 169 М. | 24 Іюня 93 г., за кражу, тюр. 4 м.
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