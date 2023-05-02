Ливенцов Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ливенцов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135279. ЛИВЕНЦОВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. Каз. х. Ясиновскаго, ст. Екатерининской, 1 Донск. окр., 25 л.; — Новочеркасск. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 152 и 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 88180, арест. отд. 1 г. Исп. 15 Окт. 909.
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