Сивохин Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сивохин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 115002. СИВОХИНЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКсѣевъ, 21 г. Мщ. г. Мглина, рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 6 уч. Рижско-Вольмарск. окр., 20 Мая 911, 169 М., тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 87511. | 909 70622 1642 У. | 904 69258 169 М. | 908 151153 1642 У. | 905 г. М. С. 1 уч. Митаво-Баусск. окр., 169 М.
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