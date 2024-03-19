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Лобко Василий Несторов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобко
Имя
Василий
Отчество
Несторов
Дата исполнения приговора
22 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
66514. ЛОБКО, ВАСИЛІЙ НЕСТОРОВЪ. К. Пинск. у., Морочанск. в., с. Острова, 28 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 149, 1449, 1451, 2 и 3 ч. 1455 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 22 Мая 907.

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