Лобко Василий Несторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Несторов
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66514. ЛОБКО, ВАСИЛІЙ НЕСТОРОВЪ. К. Пинск. у., Морочанск. в., с. Острова, 28 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 149, 1449, 1451, 2 и 3 ч. 1455 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 22 Мая 907.
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