Шенков Яков Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шенков
- Имя
- Яков
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 465
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141588. ШЕНКОВЪ, ЯКОВЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Кинешемск. у., Шевалдовск. в., д. Матвѣева, 55 л.; — Костромск. О. С. 8 Окт. 909, 12 и 169 М., тюр. 5 м. Исп. 31 Окт. 909.
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