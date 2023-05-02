Кусачев Илларион Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кусачев
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134968. КУСАЧЕВЪ, ИЛЛАРІОНЪ ФИЛИППОВЪ. К. Мглинск. у., Шумаровск. в., с. Осколкова, 44 л.; — Стародуб. О. С. 16 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд, 2 г. Исп. 13 Окт. 909.906 63293 170* М. | 903 4551 169 М.
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