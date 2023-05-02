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Пономарев Фока Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Фока
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7885. ПОНОМАРЕВ ФОКА ФЕДОРОВИЧ, 32 л., Саратовск. у., Курдюмск. в и д. Н. С. 6 уч. Саратовск. у Ст. 140-а, лиш. св 3 ½ г Исп. 5 апр. 923

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