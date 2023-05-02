Гладких Михаил Исайевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладких
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Исайевич
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2018. ГЛАДКИХ МИХАИЛ ИСАЙЕВИЧ, 36 л., Нижнедевицк. у., Горшеченск. в., с. Отрада. Н. С. 2 уч. Нижнедевицк. у, Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 19/ІХ—26.
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