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Шитов Федор Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шитов
Имя
Федор
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
09 август 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
15005. Шитов Федор Александров., 22 л., Тульск. г., Дубенск. р., д. Нефедьево. Н. С. Ржавск. р. Тульск. г. Ст. 162 п. "г", л. с. 1½ г., п. п. 3 г. 9 авг. 927.

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