Солярж Ицко Берков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солярж
- Имя
- Ицко
- Отчество
- Берков
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 557
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26995. СОЛЯРЖЪ, Ицко Берковъ. Мѣщ. (шапочн.), 16 л.; род. и жилъ въ г. Соколовѣ; приг. М. С. г. Соколова (во 2 р.), за участ въ кражѣ, по 11, 169, 8 п. 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 18 Февр. 1885 г.
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