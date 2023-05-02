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Климов Козьма Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Козьма
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
21661. КЛИМОВЪ, Козьма Николаевъ. Мѣщ. г. Брянска (чернораб.), 50 л.; приг. М. С. 10 уч. г. Одессы (во 2 р.), за покуш. на кражу, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3½ м. Исп. 9 Дек. 1886 г.

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