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Махтиев Али

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Махтиев
Имя
Али
Дата исполнения приговора
02 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6971. Махтиев Али, 25 л., Дагестанск. АССР., Даргинск. окр., Акушинск. р., с. Наскента. Главсуд. Дагестанск. АССР. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 2/Ѵ—26.

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