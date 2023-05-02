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Аленин Александр Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аленин
Имя
Александр
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
148. АЛЕНИН, АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ, 27 л. Гр. Лодейнопольск. у., Пексовск. в., д. Крестноозерос; — Н. С. Лодейнопольск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 29 сент. 918.

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