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Хаджиев Каджу

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хаджиев
Имя
Каджу
Дата исполнения приговора
20 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
13433. Хаджиев Каджу, 16 л., Дагестанск. АССР, Аварск. окр., Хунзахск. р., с. Цадл. Н. С. Аварск. окр. Ст. 167, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 20/ІІІ—26.

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