Цепловская Эмилия Викентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цепловская
- Имя
- Эмилия
- Отчество
- Викентьева
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46536. ЦѢПЛОВСКАЯ. ЭМИЛІЯ (АННА) Викентьева. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 26 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 13, 2 ч. 1647, 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 у., тюр. 3 г. Исп. 13 Февр. 907. | 905 58617 1655 У. | 96 45081 177 М. | 902 18610 1647 У. | 96 21236 177 М. | 99 106260 1642 У. и 173 М.
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