Елистратова Прасковья Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елистратова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46678. ЕЛИСТРАТОВА, ПРАСКОВЬЯ МИхайлова. Мщ. г. Оренбурга, 40 л., рд. въ в. и зав. Воскресенскомъ, Стерлитамакск. у.; — Оренбург. У. С., 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905.
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