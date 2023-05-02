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Елистратова Прасковья Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елистратова
Имя
Прасковья
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46678. ЕЛИСТРАТОВА, ПРАСКОВЬЯ МИхайлова. Мщ. г. Оренбурга, 40 л., рд. въ в. и зав. Воскресенскомъ, Стерлитамакск. у.; — Оренбург. У. С., 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905.

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