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Пуньгина Екатерина Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пуньгина
Имя
Екатерина
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
9222. ПУНЬГИНА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА, 20 л., Котельничск. у., Синцовск. в., д. Гавриленки. Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 9 сент. 924.

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