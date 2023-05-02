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Шестаков Иван Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестаков
Имя
Иван
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
20 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
14790. Шестаков Иван Никифоров., 20 л., Клинцовского у., Гордеевск. в., д. Кузнецы. Н. С. 1 уч. Клинцовск. у. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 20 мая 927.

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