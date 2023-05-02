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Антонова Анисия Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Анисия
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
10 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
314. АНТОНОВА АНИСИЯ ФЕДОРОВНА (ОНА ЖЕ СИКМЯХИНА, ОНА ЖЕ ФЕДОРОВА), 40 л., Новоржевск. у., Горск, в., д. Мишино. Н. С. Дежурн. Камер. г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10/Ѵ—24. 

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