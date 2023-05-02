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Дронова Прасковья Феоктистовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дронова
Имя
Прасковья
Отчество
Феоктистовна
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
2713. ДРОНОВА ПРАСКОВЬЯ ФЕОКТИСТОВНА, 19 л. Усть-Медведицк. окр. ст. Арчединской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 112 лиш. св. 2 г. 2 м. 28 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 5 окт. 923.

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