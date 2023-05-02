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Григорьева Ольга Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьева
Имя
Ольга
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
4174. Григорьева Ольга Петровна, 20 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Березниковск. в., д. Ляпова. Ярославск. у. Ярославск. Г. С. Ст. 141, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10 февр. 926.

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