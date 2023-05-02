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Нагаев Василий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нагаев
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4952. Нагаев Василий Егорович; Н. С. Кожевническо-Калужск. отд. Замоскворецк. р-на г. Москвы. Продажа муки, прин. раб. 6 м. Исп. 28 нояб. 919.

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