Краснов Леонтий Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснов
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134545. КРАСНОВЪ, ЛЕОНТІЙ КОНДРАТЬЕВЪ. К. Томск. у., в. и с. Краснорѣчинскаго, 43 л.; Пограничн. О. С., 4 п. 134, 135, 285 и 286* У., тюр. 8 м. Исп. 27 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.