Краснов Леонтий Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Леонтий Кондратьев

Краснов Леонтий Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснов
Имя
Леонтий
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
134545. КРАСНОВЪ, ЛЕОНТІЙ КОНДРАТЬЕВЪ. К. Томск. у., в. и с. Краснорѣчинскаго, 43 л.; Пограничн. О. С., 4 п. 134, 135, 285 и 286* У., тюр. 8 м. Исп. 27 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close