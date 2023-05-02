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Белбо Леон Донатович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белбо
Имя
Леон
Отчество
Донатович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
585. БЕЛБО, ЛЕОН ДОНАТОВИЧ, 21 г. Гр. г. Дриссы; — Н. С. 4 отд. 1 Город. р-на г. Петрограда. Покупка краден., лиш. св. 1 г. условно.

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