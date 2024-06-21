Шмигленко Владимир Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмигленко
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 678
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18972. ШМИГЛЕНКО, ВЛАДИМІРЪ романовъ (онъ же Шмигель). К. Чигирин. у., Шабельницк. в., д. Боровицъ, 41 г.;—Кіевск. О. С., 152, 1666, 1681, 1692 и 1711 У., по совок. съ приг., напеч. въ 907 г, №№ 9465 и 86989, арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Дек. 908. 84 42179 169 М.
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