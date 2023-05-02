Мыльников Осип Киприанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мыльников
- Имя
- Осип
- Отчество
- Киприанов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33917. МЫЛЬНИКОВЪ, ОСИПЪ КИПРІАновъ. Зап. ряд. изъ к. Чембар. у., Высокинск. в., д. Ивановки, 35 л.; — У. Чл. О. С., по Чембар. у. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 26 Марта 905.
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