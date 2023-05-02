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Тимофеев Константин Киприанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Константин
Отчество
Киприанович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9228. ТИМОФЕЕВ КОНСТАНТИН КИПРИАНОВИЧ, 20 л., Смоленск. г., Бельск. у., Коротковск. в. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 30/Х—26.

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