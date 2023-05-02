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Волошин Степан Авксентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волошин
Имя
Степан
Отчество
Авксентьев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45854. ВОЛОШИНЪ, СТЕПАНЪ АВКСЕНТЬевъ. К. Сумск. у., в. и г. Бѣлополья, 60 л.; — Сумск. У. С., 3 п. 171 и 172 М. (кража) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 1 Іюня 905.

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