Чуваков Иван Устинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуваков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Устинов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141307. ЧУВАКОВЪ, ИВАНЪ УСТИНОВЪ. К. Серпухов. у., Хотунск. в., д. Усадовъ, 26 л.; — М. С. Кожевническ. уч. г. Москвы 10 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909.
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