Фадеев Григорий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фадеев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12439. ФАДЕЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 34 л., б. Екатеринбургск. окр., Кыштымск. р. и завода. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 110, 1 ч. 128, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 31/ХІІ—24
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