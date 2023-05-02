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Фадеев Григорий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фадеев
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12439. ФАДЕЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 34 л., б. Екатеринбургск. окр., Кыштымск. р. и завода. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 110, 1 ч. 128, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 31/ХІІ—24

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