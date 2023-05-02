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Силантьев Николай Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Силантьев
Имя
Николай
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9101. СИЛАНТЬЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., б. Симбирск. у., Шумовск. в., с. Ищеевки. Н. С. Дежурн. Кам. б. г. Симбирска. Ст. 150 п. «б», лиш. св. 1 г. 1 м. Исп. 25 окт. 923.

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