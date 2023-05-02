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Федорова Евдокия Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорова
Имя
Евдокия
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12532. ФЕДОРОВА ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА, 22 л., Медынск. у., Александровск. в., д. Букаревой. Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24/ХІ—23.

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