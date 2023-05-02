Муратов Владимир Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муратов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4893. Муратов Владимир Дмитриевич, 34 л. Гр. Угличск. у., Кондаковск. в., д. Ласково;— Н. С. 6 уч. Угличск. у. Кража, прин. раб. 6 м. Исп. 8 авг. 919.
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