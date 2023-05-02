Щекатуров Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щекатуров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13294. ЩЕКАТУРОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 32 л., Оренбургск. у., с. Покровки. Н. С. 4 уч. Оренбургск. у. Ст. ст. 16, 1 ч. 114, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1½ г. П. в. з. с. 20/ІѴ—26.
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