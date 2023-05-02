Кузнецов Иван Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16319. КУЗНЕЦОВ, ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Перемышльск. у., Песочинск. в. и с.; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 2 отд. г. Москвы. Покуп. краден., лиш. св. 2 г. Исп. 24 мая 920. | 915 111924 1655 У. | 910 103487 170 М. | 913 20608 2 ч. 1655 У. | 910 7392 3 ч. 1655 У. | 911 122046 1647 У. | 908 144470 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.