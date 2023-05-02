Сапоненко Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапоненко Илья Андреевич

Сапоненко Илья Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сапоненко
Имя
Илья
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
11493. Сапоненко Илья Андреевич, 28 л., Гомельск. г., Речицк. у., Брагинск. в., с. Новых-Юрковичей. Н. С. 5 уч. Речицк. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1 окт. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.