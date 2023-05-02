Алыпова Зинаида Евсевиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлыпова Зинаида Евсевиевна

Алыпова Зинаида Евсевиевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алыпова
Имя
Зинаида
Отчество
Евсевиевна
Дата исполнения приговора
13 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
622. Алыпова Зинаида Евсевиевна, 17 л., Влаговещенск. у., Кумарск. в., д. Ушаково. Н. С. 1 уч. Благовещенского у. Ст. 143, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13 янв. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close