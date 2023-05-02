Орлова Александра Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7243. ОРЛОВА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА, 23 л., Сергачск. у., Старо-Ахмятовск. в. и с. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 16 ч. 3 и 180 п. ≪б≫ лиш. св. 6 л. Исп. 14 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.