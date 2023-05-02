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Орлова Александра Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлова
Имя
Александра
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7243. ОРЛОВА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА, 23 л., Сергачск. у., Старо-Ахмятовск. в. и с. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 16 ч. 3 и 180 п. ≪б≫ лиш. св. 6 л. Исп. 14 июня 923.

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